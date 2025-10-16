ترتيب لانطلاق إعداد المنتخب الرديف بكسلا

أكملت لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة الدكتور أسامة عطا المنان حسن، كافة الترتيبات لانطلاقة إعداد المنتخب الرديف بولاية كسلا، برعاية والي الولاية وإشراف الاتحادات المحلية، وذلك يوم العشرين من أكتوبر الجاري.

ويأتي إعداد المنتخب الرديف في إطار خطة الاتحاد لرفد المنتخب الوطني الأول بعناصر جديدة قبل استحقاقاته المقبلة، وعلى رأسها المباراة الفاصلة أمام لبنان، والبطولة العربية المقررة في الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل، إلى جانب نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025م.

وجاءت فكرة تكوين المنتخب الرديف استجابة لطلب الجهاز الفني لصقور الجديان، ضمن خطته لاكتشاف اللاعبين المميزين وضمهم إلى صفوف المنتخب الأول. ومن المقرر أن يُعلن الجهاز الفني خلال الساعات القادمة قائمة المنتخب الرديف استعدادا للسفر إلى كسلا وبداية المعسكر الإعدادي.

وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الدكتور أسامة عطا المنان حسن، أن اللجنة تنفذ رؤية الجهاز الفني لصقور الجديان في التنقيب عن المواهب في ظل توقف النشاط والدوريات، موضحا أن الهدف هو بناء منتخب رديف يرفد المنتخب الأول باللاعبين في جميع خطوط اللعب، ليكون نواة لمنتخب المستقبل، مشيرا إلى اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة المعسكر في الموعد المحدد.

سونا