مكالمة هاتفية “مثمرة للغاية”.. ترمب: سألتقي ببوتين في بودابست قريباً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية “مثمرة للغاية” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلالها الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن النجاح في وقف إطلاق النار بغزة سيُسهم في دفع مفاوضات السلام بين موسكو وكييف

وكشف ترامب أنه سيلتقي بوتين قريباً في العاصمة المجرية بودابست، دون تحديد موعد، وسط ترقب دولي لما قد ينتج عن هذا اللقاء من انفراجة محتملة في الأزمة الأوكراني

وأكد البيت الأبيض أكد أن بوتين هنأ ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات في شرم الشيخ، ويُنظر إليه كنجاح دبلوماسي قد يعزز فرص ترامب في لعب دور الوسيط بأزمات أخرى.

جريدة الرياض