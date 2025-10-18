منة شلبي: جائزة «إنجاز العمر» من مهرجان الجونة يعادل الأوسكار

تحدثت الفنانة منة شلبي عن أفلامها، ومشوارها الفني الذي بدأ منذ سنوات طويلة وحازت بسببه جائزة «إنجاز العمر»، من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وقالت منة خلال «ماستر كلاس» الذي حاورها فيه المخرج كريم الشناوي، عن مشوارها: «الممثل الحقيقي شقيان في الشغل ويخدم في لحظة تكون 3 ثواني أو 10 ثواني لكنه يمنحها من روحه وعقله وقلبه».

وأضافت: «حتى يعكس إحساس معين للمشاهد، مبنمش أوقات بعيش عذاب بين الشك واليقين، بخدم المشهد بقلبي وإحساسي ومشاعري، وعلشان كده إخلاصي بيكون للشغل وهي كمهنة تستاهل طبعا كرحلة».

وتحدثت الفنانة منة شلبي، أثناء تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة بجائزة «الإنجاز الإبداعي»، حيث تقدمت بالشكر للفنانة الكبيرة يسرا وذلك بعدما قدمت لها الجائزة على خشبة مسرح الجونة السينمائي.

وقالت منة شلبي خلال تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي: «من أكثر من 25 سنة، حلمت إن في دعوة هيتكتب لي فيها الفنانة منة شلبي، والنهارده أنا واقفة عشان حظي حلو وعندي موهبة أعرف أروح بيها للناس بتفكر إزاي وبتحس من مختلف فئاتهم وتعليمهم ودي منحة إلهية كبيرة».

وتابعت منة: «اشتغلت مع فنانين كبار زي ليلى علوي وهالة صدقي ومحمود عبدالعزيز وإلهام شاهين ويسرا، وكنت باحلم أسلم عليهم، لكن دلوقتي بقى عندي الشرف أتعلم منهم قد إيه المهنة إزاي عظيمة ومهمة وكمان مستحيل أكون هنا من غير المخرجين وبحب السيما».

