ثقافة وفنون

حسين فهمي: «النجوم كريم شانتيه المهرجانات.. والأهم الأفلام والتنوع الثقافي»

2025/10/18
مسلسل صراع حسين فهمي وطليقته السعودية مازال مستمراً e1760728848572
حسين فهمي

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بانتعاش الحركة السينمائية في مصر، وتعدد المهرجانات الفنية ما بين القاهرة والجونة وأسوان وغيرها، معتبرًا أن هذا التنوع يثري المشهد الثقافي والسينمائي في البلاد.

وقال حسين فهمي، خلال كلمته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025: «عظيم إن يكون عندنا مهرجانات كتير في القاهرة والجونة وأسوان وغيرها، المهرجان مش بس فرجة على النجوم، هما زي الكريم شانتيه للمهرجانات، لكن الأساس هو الأفلام اللي بتمثل ثقافات وأساليب مختلفة في لغة السينما».

وأضاف فهمي: «في تعاون بين مهرجان الجونة والقاهرة، ومفيش تنافس قد ما في تعاون وتقارب، لأن الهدف في النهاية هو خدمة السينما المصرية والعربية».
وأقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، وسط حضور لافت لنجوم الفن من مصر والعالم العربي، حيث تألقت النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة، فيما شهد الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في صناعة السينما.

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/18