حسين فهمي: «النجوم كريم شانتيه المهرجانات.. والأهم الأفلام والتنوع الثقافي»

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بانتعاش الحركة السينمائية في مصر، وتعدد المهرجانات الفنية ما بين القاهرة والجونة وأسوان وغيرها، معتبرًا أن هذا التنوع يثري المشهد الثقافي والسينمائي في البلاد.

وقال حسين فهمي، خلال كلمته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025: «عظيم إن يكون عندنا مهرجانات كتير في القاهرة والجونة وأسوان وغيرها، المهرجان مش بس فرجة على النجوم، هما زي الكريم شانتيه للمهرجانات، لكن الأساس هو الأفلام اللي بتمثل ثقافات وأساليب مختلفة في لغة السينما».

وأضاف فهمي: «في تعاون بين مهرجان الجونة والقاهرة، ومفيش تنافس قد ما في تعاون وتقارب، لأن الهدف في النهاية هو خدمة السينما المصرية والعربية».

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، وسط حضور لافت لنجوم الفن من مصر والعالم العربي، حيث تألقت النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة، فيما شهد الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في صناعة السينما.

المصري اليوم