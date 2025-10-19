إندريك يدخل حسابات مانشستر يونايتد

دخل البرازيلى إندريك، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، حسابات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طلب التعاقد مع إندريك لتدعيم خط وسط الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي مرحب بالانتقال إلى الشياطين الحمر في ظل خروجه من حسابات تشابى ألونسو المدير الفني للميرنجى.

وأشارت إلى أن هناك اهتمام من جانب أندية أستون فيلا ونيوكاسل بالتعاقد مع النجم البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2028.

المصري اليوم