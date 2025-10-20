ويتكوف وكوشنر: شعرنا بالخيانة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

قال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إنهما “شعرا ببعض الخيانة” بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر خلال محادثات السلام الشهر الماضي.

وقال كوشنر وويتكوف، وهما اثنان من المفاوضين الرئيسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مقابلة تلفزيونية، بأنهما “شعرا ببعض الخيانة” بسبب الغارات على قطر.

وقال ويتكوف: “أعتقد أنني وجاريد شعرنا، بل أشعر فقط، بأننا شعرنا ببعض الخيانة”.

وعندما سئل كوشنر عن رد فعل ترامب، قال: “أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على ما يفعلونه، وأن الوقت قد حان للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأمور رأى أنها لا تصب في مصلحتهم على المدى الطويل”.

ووفقا لويتكوف، أعاقت الضربة الإسرائيلية على قطر المفاوضات لأن قطر كانت حلقة الوصل بين المفاوضين وحماس.

وقال ويتكوف: “كان لها تأثير واسع النطاق لأن القطريين كانوا أساسيين في المفاوضات، وكذلك المصريين والأتراك. لقد فقدنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس، وأصبح من الصعب جدا الوصول إليهم”.

ومن المقرر عرض مقابلة ويتكوف وكوشنير كاملة بعنوان “صانعي الصفقات” يوم الأحد. حيث يناقش ويتكوف وكوشنر لقاءً شخصيا مع حماس خلال المفاوضات. كما يشرحان المزيد عن المرحلة التالية من خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والتي تتناول نزع السلاح، وسحب القوات، وإعادة الإعمار، والحوكمة في غزة بعد الحرب.

المصدر: سي بي أس