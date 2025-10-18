شاهد بالصورة.. الصحفية لينا يعقوب تبهر الجميع وتخطف الأضواء وتتصدر “الترند” بعد ظهورها بالزفاف في حفل زواجها والجمهور يعلق: (تبارك الرحمن كأنها في العشرين من عمرها)

خطفت الصحفية السودانية, المعروفة ومديرة مكتب قناتي العربية, والحدث بالسودان, لينا يعقوب, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “لينا”, التي تستعد الآن لإكمال مراسم زفافها من المذيع اللامع أحمد العربي, كانت قد ظهرت في صورة جرى تداولها حديثاً.

الصحفية المعروفة ظهرت في الصورة وهي ترتدي الزفاف, من داخل أحد مراكز التجميل بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تشهد حفل زفافها على “العربي”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد أشاد معظم المتابعين والمتابعات بإطلالة لينا يعقوب, بالزفاف, حيث كتبت إحدى المعلقات: (تبارك الرحمن كأنها في العشرين من عمرها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين