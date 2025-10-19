5 أنواع من النوم تظهر شخصيتك

كشفت دراسة حديثة من جامعة ووريك البريطانية أن طريقة نوم الإنسان تعكس شخصيته ومشاعره أكثر مما كان معروفًا سابقًا. حدد الباحثون خمسة أنماط رئيسية للنوم، يرتبط كل منها بسمات نفسية محددة تتراوح بين الإبداع والقلق.

ووفقا لتقرير على موقع تايمز ناو، أوضحت الدراسة أن “النوم ليس عادة واحدة تنطبق على الجميع، بل سلوك متنوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمات النفسية والعاطفية والصحية لكل فرد.

وأظهرت الدراسة أن طريقة نومنا ووقت اختيارنا للنوم ومستوى راحتنا عند الاستيقاظ مؤشرات دقيقة على نمط تفكيرنا ومستوى انضباطنا، حددت الدراسة خمسة أنواع من النوم، وهي:

-النشط منذ الصباح الباكر: هؤلاء الأشخاص يبدؤون يومهم بشكل مبكر، ويملكون انضباطاً عالياً وجهداً مستداماً، لكنهم عرضة للإرهاق النفسي إذا عَبْأو أنفسهم زُحْماً. بحسب الدراسة،

-البومة الليلية: ينجح هؤلاء في العتمة، حيث تتنامى أفكارهم وخيالهم ليلاً، لكنهم يعانون صعوبة في التزام مواعيد الصباح، مما يُهدد استقرارهم الجدول.

-غير المُنتظم: يظهر نمط النوم المتقلب حيويةً وانفتاحاً نفسية، لكنه يزيد من اضطراب المزاج والخطر النفسي.

-النائم الهادئ: هؤلاء الأفراد “محظوظون”، إذ ينامون بسهولة ويستيقظون مُرتاحين، ويلتزمون حالة إيجابية من الحب لحياتهم.

-ينامون بقلق: يتقلب هؤلاء وجعهم ليلاً وصُبحاً، بسبب أفكارهم الدائمة عن الكمال. تقول الدراسة: “هؤلاء بحاجةٍ ماسة لنظم استرخاء تُقلل من أثر الضغوط”.

أكدت الدراسة أن هذه الأنماط ليست ثابتة، وممارسة الرياضة والتأمل واليوجا تساعد على تحسين جودة النوم والانتقال لأنماط أكثر استقرارًا.

