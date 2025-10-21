القطرية.. المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر السفر بالشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية.

وقالت “القطرية” في خدمة “تنبيهات السفر” عبر موقعها الإلكتروني إن الشواحن المتنقلة والسجائر الألكترونية يمكن أن ترتفع درجة حرارتها أو تبعث أبخرة ودخان أو حتى أن تشتعل بشكل ذاتي بالنيران. وعليه، فإذا كنت ترغب في حمل هذه الأشياء، فلا تضعها أبداً في أمتعتك المسجلة، بل احملها معك فقط داخل مقصورة الطائرة مع اتباع المتطلبات أدناه:

الخطوات غير المسموحة:

1· لا تشحن الشواحن المتنقلة أو السجائر الإلكترونية على متن الطائرة.

2· لا تحرك المقعد إذا أسقطت جهازك داخل مقعدك إنما أبلغ أفراد طاقم الضيافة على الفور.

3· لا تسافر وبحوزتك أي أجهزة تعمل ببطارية الليثيوم أو الشواحن المتنقلة التي تعرضت للتلف في البطاريات أو تم طلب استرجاعها من قبل السلطات / الشركات المصنعة لأسباب تتعلق بالسلامة. (يتضمن ذلك استخدام الكابلات التالفة أو التي فيها عيب على متن الطائرة).

الخطوات المسموحة:

1· استخدم منفذ USB في المقعد حيثما كان متوفراً، لشحن أجهزتك الإلكترونية المحمولة (باستثناء الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية).

2· احتفظ بالشاحن المتنقل في مرأى البصر أثناء استخدامه لشحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى المسموح بها. (لا تخزنه في حقيبتك المحمولة أو في مقصورات التخزين العلوية أثناء استخدامه).

3· احتفظ بالأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم والبطاريات المنفصلة بعيداً عن العناصر القابلة للاشتعال مثل العطور عند وضعها داخل حقيبتك المحمولة.

4· أخبر على الفور أفراد طاقم الضيافة في حالة ارتفاع درجة حرارة جهازك أو انبعاث دخان / أبخرة منها أو اشتعال النيران فيه.

5· ضع دائماً أغطية أمان على السجائر الإلكترونية لمنع تشغيلها عرضياً.

