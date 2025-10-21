إيران تلغي “اتفاق القاهرة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده “ألغت اتفاق التعاون”، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، أن لاريجاني، صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بأن “التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لم تعد ذات تأثير”، مؤكدًا أن “إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة”.

وردًا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة، ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تفعيل “آلية الزناد”، قال لاريجاني إن “وزير الخارجية عباس عراقجي، كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة، أنه إذا فُعّلت آلية الزناد، فإن الاتفاق سيصبح كأنه لم يكن”.

وأضاف لاريجاني: “لقد حدث ذلك بالفعل، كان بإمكانهم عدم تفعيل آلية الزناد إذا كانوا يرغبون في التعاون بالفعل، لذلك، إذا كانت لدى الوكالة أي مقترحات، يجب تقديمها، وستتم مناقشتها في لجنة تابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث سيتم إبداء الرأي بشأنها”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في الآونة الأخيرة، أن “اتفاق القاهرة لم یعد ساریًا کأساس للتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية”، موضحًا أن “تفعيل آلية الزناد غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة”.

وشدد عراقجي أن بلاده “أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة”.

وكالة سبوتنيك