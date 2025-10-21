*لمن يدَّعون أن الجيش عجز عن صد مسيرات مليشيات الدم السريع الإرهابية نقول: مسيرات الأوكرانيين ضربت قبة الكرملين مع أن الجيش الروسي مصنف الثاني عالمياً من حيث القوة والقدرات العسكرية.. ومسيرات الحوثيين قصفت مطار بن غوريون وضربت قلب مدينة تل أبيب بوجود منظومة القبة الحديدة وبطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية.. المُسيرات تشكل سلاحاً لئيماً وخطيراً في كل الأوقات، لكنها تمثل حيلة العاجز في أيادي مليشيا آل دقلو الإرهابية، لأنهم يقصفون بها مواقع كانوا يسيطرون عليها تماماً ويتباهون باحتلالهم لها حتى وقتٍ قريب ثم أخرجوا منها معرِّدين، وفروا منها هاربين بِمَسيرة العار الشهيرة عبر جسر خزان جبل أولياء.. وبإذن الله لن تغني مسيراتهم عنهم شيئاً، ولن تحقق لهم نصراً، ولن تمنع جيشنا الباسل من تحرير مواقع تخزينها ودك منصات إطلاقها مثلما حرر ولايات سنار والنيلين الأزرق والأبيض والجزيرة والخرطوم وجنوب نهر النيل من دنس المليشيا الأقذر والأوفر إجراماً ونتانةً وعمالة في التاريخ الحديث.

د. مزمل أبو القاسم