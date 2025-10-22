لاحظت الأيام دي نغمة جديدة متداولة نطق بها حميرتي ورددها المعتوه وليد مادبو في الفضائيات وليد الذي يُساند المليشيا ودا طبعًا ما عارف روحه عايز شنو يكذب كما يتنفس يرددوا خلف قطيع المرتزقة ( الحايربه ) قصدي ( مادبو ) عبارة الجيش السوداني ضب راسه أحمر

يقصد أن قيادة الجيش هم من أبناء الشمال النيلي ودا غير صحيح كما ذكر في الماضي الجنرال ياسر العطا أن الجيش يمثل كل السودان وذكر القيادات بمناطقهم في مقدمتهم الكباشي وجابر وجودات ودارمود والقائمة طويلة ..

وتناسي هذا المادبو أن والده كان علي قمة هرم الجيش الذي وصفه بهذا الوصف..

والده كان في منصب وزير الدفاع وهو يتمتع بكامل حقوقه المعروفة قرار وبيت وعربية وغيرها عاش مادبو متنعم لكن سرعان ما تنكر له الآن بل أصبح عدو لدود للجيش…

أمثال مادبو والذين يطعنوا في ضهر الجيش هم وِلاد بلد عاقين ولا يتشرف بهم الجيش ولا أهله …

عائشة الماجدي