«تسريب وثيقة وتجاهل ثم إعلان».. قصة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

تصدرت الفنانة منة شلبي مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة قيل إنها وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل بين الجمهور ومتابعيها.

وتضمنت الصورة المتداولة توقيعًا وختمًا رسميًا مع صورتي منة شلبي وأحمد الجنايني، بتاريخ 13 أكتوبر 2025، الأمر الذي دفع البعض للتشكيك في صحتها، فيما أكد آخرون حقيقتها وتداولوها على نطاق واسع، لتتحول إلى حديث السوشيال ميديا طوال اليوم.

وفي ظل تضارب الأنباء، التزم الطرفان الصمت في البداية، قبل أن تؤكد منة شلبي في تصريحات صحفية لاحقة صحة الوثيقة، معلنةً زواجها بالفعل من المنتج أحمد الجنايني، لتضع بذلك حدًا للشائعات.

وفور إعلان الخبر، بدأ الجمهور في البحث عن هوية العريس، وفيما يلي أبرز المعلومات عن المنتج أحمد الجنايني:

– منتج فني مصري، وهو شقيق المنتج طارق الجنايني.

– بدأ مشواره الفني عام 2007 من خلال إنتاج برنامج «الشقة» الذي قدمته الفنانة هند صبري.

– من أبرز أعماله فيلم «وقفة رجالة»، ومسلسل «موضوع عائلي» (2021)، ومسلسل «كتالوج» (2025)، وفيلم «فيها إيه يعني» (2025).

– صرح في أكثر من مناسبة بأنه لا يتمكن من حضور العروض الخاصة لأفلامه بسبب توتره الشديد وقت العرض.

– سبق أن طالت الجنايني شائعة زواج من الفنانة آيتن عامر، إلا أنه نفى ذلك تمامًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مؤكدًا اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعة.

وفي سياق آخر، وجه أحمد الجنايني رسالة مؤثرة لصديقه الفنان هشام جمال بعد عرض مسلسله الأخير «كتالوج»، عبر فيها عن امتنانه الكبير لدعمه ومساندته خلالا فترة صعبة، قائلًا:«شكرًا يا هيشو إنك وقفت جنبي في أصعب الأوقات، واعتبرت المسلسل ده مسلسلك واشتغلت عليه كأنه واحد من أعمالك. كفاية إحساسي إن عندي أخ بجد وقف جنبي عشان يشوفني ناجح».

وأضاف الجنايني أن نجاح المسلسل يعود بدرجة كبيرة لوقفة هشام جمال إلى جانبه، سواء على المستوى المهني أو الإنساني، مؤكدًا أنه لن ينسى ما فعله صديقه في تلك المرحلة.

