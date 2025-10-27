الإليزيه يفتح تحقيقا بعد فضيحة ظهور اسم مذكر لزوجة ماكرون على موقع حكومي

أثار ظهور اسم غير معتاد لبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع الضرائب الفرنسية جدلا واسعا، دفع الإليزيه إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث.

فقد ظهر عند دخول السيدة الأولى إلى حسابها الضريبي الاسم التالي: “جان ميشال، الملقبة بريجيت ماكرون”، ما أثار استغرابها وفريق عملها.

وبحسب وثائقي بثته قناة “BFMTV”، أكد تريستان بوميه، مدير مكتب بريجيت ماكرون، أنه تفاجأ بالاسم الظاهر، وحاول إعادة الدخول للتأكد، لكن النتيجة ظلت كما هي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن النظام الضريبي لا يسمح عادة بتعديل الأسماء يدويا، ولا يُفترض أن يكون ممكنا لأي تدخل خارجي تقليدي أن يُغيّر البيانات بهذه الطريقة، ما يعزز احتمال وجود خلل تقني أو اختراق.

وفي أعقاب الحادثة، قدّمت بريجيت ماكرون شكوى قضائية، وتعامل القصر الرئاسي مع الأمر بجدية، إذ تم تحديد هوية شخصين يُشتبه في ارتباطهما بالواقعة، وفق ما أفادت به التقارير.

وتأتي هذه الحادثة في سياق متواصل من نظريات المؤامرة التي تستهدف السيدة الأولى منذ سنوات، وتزعم زورا أنها وُلدت ذكرا باسم “جان ميشال تروغنيو”، بل وتدّعي أن شخصيتها الحالية هي في الحقيقة شقيقها الأكبر. وقد دفعتها هذه الشائعات الكاذبة إلى رفع عدة دعاوى قضائية بتهمة القذف والتشهير.

وفي محاولة لإثبات حقيقة هويتها أمام القضاء، أعلنت بريجيت ماكرون سابقا أنها ستخضع لفحص جيني رسمي، رغم أن مثل هذه الإشاعات تفتقر إلى أي أساس واقعي.

ومع ذلك، لا تزال الحادثة تثير الجدل، خاصةً بعد بث الوثائقي الذي أعاد تسليط الضوء على الواقعة وردود الفعل الرسمية والشخصية عليها.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

روسيا اليوم