أمريكا تُجمّد توسيع العقوبات التجارية على الصين لمدة عام

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على تأجيل تنفيذ إطار العقوبات الجديد الذي كان من شأنه توسيع قائمة الشركات الصينية الخاضعة للقيود التجارية الأمريكية، وذلك لمدة عام كامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «بلومبيرغ»، أن هذا القرار يمثل تجميداً مؤقتاً لخطة كانت ستؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.

صحيفة الخليج