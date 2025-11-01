“بنك أبوظبي الأول” .. مصر تفرض أكبر غرامة في تاريخها على بنك خليجي

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على “بنك أبوظبي الأول مصر”، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة” التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، واستخدامها في أغراض غير مخصصة لها.

وكشف مصدران لـ”بلومبيرغ الشرق”، أن بنوك أصغر حجماً تعرضت بدورها لغرامات مشابهة ولكن بقيم أقل، مثل بنك الكويت الوطني مصر الذي بلغت غرامته حوالي 170 مليون جنيه.

من جهتها، أكدت “بلتون القابضة” في بيان رسمي لبورصة مصر الأربعاء التزامها بالقوانين وأحكام الجهات الرقابية، مشيرة إلى قوة ملاءتها المالية، ومعتبرة أن حق الرد للبنوك بشأن الغرامات محفوظ.

الشرق القطرية