زاهي حواس: «حتشبسوت ماتت بالسرطان وكان عندها السكر»

قال زاهي حواس عالم المصريات إن كل مومياء تم العثور عليها تم الكشف عن عمرها الحقيقي وسبب وفاتها، وإن الملكة حتشبسوت لم يقتلها تحتمس الثالث كما زعم الجميع، ولكن توفيت إثر إصابتها بمرض السرطان كما أنها كانت مصابة بداء السكري.

وأوضح «حواس» في تصريحات متلفزة أن سقنن رع ضرب 7 طعنات في وجهه من الهكسوس، كما تم اكتشاف الآلة الحادة (السكين) التي ضرب بها سقنن رع وكانت موجودة في المتحف المصري وقد عثر عليها من عاصمة الهكسوس في الدلتا.

وتابع: «رمسيس الخامس كان مصابا بالجدري، ورمسيس الثاني مات بسبب شيخوخته، كان عنده حوالي 96 عاما عندما توفي، وكانت هناك امرأة أخرى توفيت إثر إصابتها بالسكتة القلبية».

واختتم حديثه قائلا: «كل مومياء كشفت عن سنها الحقيقي وسبب وفاتها، وحتشبسوت الكل قال إن تحتمس الثالث قتلها، ولكن الحقيقة أنها توفيت بسبب إصابتها بالسرطان وكان عندها مرض السكري».

المصري اليوم