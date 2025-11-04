مصطفى بكري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن «الحكومة الجديدة»!

كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة له بأن هناك حكومة جديدة ورئيس وزراء جديدا خلال أيام.

وقال بكري، عبر صفحته بمنصة «إكس»: «بعض صفحات الفيس تنشر تصريحات غريبة، وتسند لي أنني قلت إن هناك حكومة جديدة ورئيس وزراء جديدا خلال أيام، وهذا غير صحيح».

وأضاف: «سألني الزميل الإعلامي عمرو أديب في برنامجه (الحكاية) عما إذا كانت هناك حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية وقلت: أتوقع ذلك، بالرغم أن الدستور لا يلزم الرئيس بالتغيير، ولكن هذا قرار سيادته».

وتابع: «عمرو أديب قال: مَن رئيس الوزراء المتوقع؟، وقلت هذا قرار الرئيس»، مختتمًا: «هذا هو ما قلته فقط».

المصري اليوم