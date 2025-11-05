عمرو أديب عن مشاركة شريهان في افتتاح المتحف المصري الكبير: «اللي اتعمل فيها ميتعملش»

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أُثير حول ظهور الفنانة شريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنها تظل أيقونة الاستعراض الأولى في مصر.

وقال أديب خلال برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر: «اللي اتعمل في شريهان امبارح ميتعملش.. دي أيقونة الاستعراض في مصر، يقولك مكانش فيه غيرها؟ الست طلعت لقطة، ولو كانوا جابوا حد تاني كان هيتقال فيه تالت ورابع».

وأضاف أن ظهور شريهان في هذا الحدث التاريخي كان له رمزية خاصة، باعتبارها إحدى أهم رموز الفن المصري، مشيرًا إلى أن أي فنان آخر كان سيُقارن بها مهما كان حجمه.

وكانت شاركت النجمة شريهان في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، السبت الماضي، حيث قدمت فقرة استعراضية مبهرة أعادت بها بريق حضورها الفني بعد سنوات من الغياب عن الشاشات.

وخلال الفقرة، ألقت شريهان كلمات مؤثرة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، قائلة: «مصرية أنا.. وأفتخر بانتمائي، مصرية أنا لأقدم شعب وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب».

وأضافت: «محظوظ اللي اتولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران، في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين».

المصري اليوم