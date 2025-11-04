✒️غاندي إبراهيم: الجنوبيين بالجزيرة

⭕أدخلت ظاهرة تحرك الجنوبيين بكميات كبيرة الهلع وسط مواطني الجزيرة، علي اعتبار أن عدد من الجنوبيين كان ينشط مع مليشيا الجنجويد، وحملوا السلاح ضد المواطنين وقاموا بعمليات سلب ونهب واسعة بالولاية.

⭕مناطق ابوعشر والهلالية وحي السنيط بود مدني تشهد تواجد وتوافد عدد من الجنوبيين بصورة مزعجة، خاصة في هذه الأيام، كما ساهمت الحملات التي قامت بها حكومة ولاية الخرطوم ضد التواجد الأجنبي في تسللهم من الخرطوم ودخولهم الجزيرة.

⭕المناطق التي يتواجد بها الجنوبيين تظهر فيها الظواهر السالبة من (خمور ودعارة وغيرها).

⭕نطالب الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة بحسم هذا الامر حتى لا يقود الي ما لا يحمد عقباه.

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم