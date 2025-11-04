الجميع يكذب ومسعد بولس يضلل السودانيين

لاشي ممايشاع صحيح

الكل يجيّر مسرح العبث لصالحه والشعب يدفع الثمن

1/مسعد بولس يمارس تضليل سياسي كبير ويكذب بشجاعة يحسد عليها على الشعب السودانى مستغلاً حالة التعتيم والخوف والتردد التي تعيشه فيها قيادته، الرجل يمارس ضغوطاً سياسية ضمن خطتين تلتقيان حينا وتقاطعان احياناً آخرى ويعلم أن بإمكانه السواقه (بالخلا) لأن الجبهه الداخليه هشه وغير منظمة ومضللة وهو المطلوب الضبط

لم يتنازل بولس عن مسار ترامب البرهان ، كما يتبنى رؤية الرباعية الآن لتقسيم السودان وإنقاذ الحليف الاستراتيجي الإمارات الاسرائيلي

كل مايتحدث عنه الرجل يأتي في إطار الضغط على القيادة السودانية التي تلقت مقترح الهدنه ضمن الرؤية المطروحة في جنيف والتي نوقشت في القاهره وواشنطون وبورسودان مؤخراً من قبل المبعوث السويدي نهاية الأسبوع المنصرم ضمن الرؤية الكلية لإيقاف الحرب ، لم يتم الرد عليها من قبل القيادة السودانية حتي كتابة هذه الكلمات لسبب واحد ومنطقي هو أن اليوم 3/نوفمبر في هذه اللحظات تجري مناقشه ما تم في واشنطون بما في ذلك موضوع مقترح هدنة بين الطرفين لمدة ثلاثة أشهر لتسهيل العمليه الإنسانيه بالذات في الفاشر تعقبها هدنة لمدة تسعة أشهر

وهل هذا المقترح يتناسب الآن مع ما آلت اليه الأوضاع بعد سقوط الفاشر أم تقدم مقترحات جديدة تشمل وقف كامل لإطلاق النار والدخول في مفاوضات مباشرة

علماً بأن الهدنة نفسها تأتي ضمن حزمة متكاملة كانت تشمل فك حصار الفاشر والخروج من كل المدن المحاصرة وتجميع القوات في معسكرات خارجيه تمهيداً للتفاوض

هذه حقيقة الوضع أي حديث غير ذلك فهو غير حقيقي ومضلل ومغررض

وعلى السيد بولس إحترام الصحافة السودانية التي تعرف كل شيء ولا يضطرنا إلى أن نضع له (عرضه المهبب الذي يظهره بمظهر السمسار الرخيص بياقة بيضاء أنيقة )

2/ على القيادة السودانية أن تكون أكثر شفافية مع شعبها الذي يموت بالرصاص وحمى الضنك والأسى والتشرد ، ماهي رؤيتها لحقن ما تبقي من دماء وحفظ الوطن سالماً موحداً

ننتظر تصريح رسمى يحترم عقول الناس وهذا حق لهذا الشعب المكلوم

جماعة الرباعية نفسهم في السودان تتقاطع مصالحهم بشكل مخزي لم يكن يتوقعه منهم الشعب السوداني

ويعلم الجميع أن فشل مسارات السلام هو في حقيقة الأمر يعود لتقاطع مصالح الوسطاء العاملين علي ملف السلام 😂اليس هذا غريبا. ،نعم لكنه كذلك

ما أنهزمت إرادة الشعوب يوماً أمام الطغاة وإن إجتمعوا أو تجمعوا أو اصطفوا جميعاً .

Nessren Alnimr