أشرف عبد الباقي: تجربة “مسرح مصر” نقطة تحول في المسرح

تحدث الفنان أشرف عبد الباقى عن مشواره الفني وبداياته مع المسرح، خلال ندوة مهرجانVS-FILM للأفلام القصيرة جدا بالعين السخنة، موضحاً أنه قدم نحو 80 مسرحية كهاوٍ قبل التحاقه بالمعهد، معتبراً أن تلك المرحلة كانت الأساس فى تكوين شخصيته الفنية.

وقال أشرف عبد الباقي بدأت بمسرحية خشب الورد، وبعدها جاءت تجربة تياترو مصر، ثم مسرح مصر، اللى كانت تجربة جديدة تماماً على الجمهور، والتي شارك فيها عدد كبير من الفنانين مثل: حمدي المرغني، مصطفى خاطر، علي ربيع، ويزو، أوس أوس وغيرهم.

وتابع أن التطور التكنولوجي أدى إلى اختفاء العديد من المهن، وأن فكرة مسرح مصر جاءت لتواكب هذا التغير، قائلا: “زمان المسرحيات كانت بتقعد تلات ساعات أو أكتر، ففكرت أعمل مسرحية مدتها ساعة واحدة فيها ضحك ومتعة”.

كما أضاف أشار أشرف عبد الباقى إلى أن فكرة مسرح مصر كانت تعتمد على الارتجال وروح الفريق، مؤكدًا أن الأساس فيها كان العرض التليفزيوني، وهو ما جعل البعض يعترض فى البداية، لكن التجربة حققت نجاحا كبيرا وأصبحت نقطة تحول فى تاريخ المسرح المصري.

