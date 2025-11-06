دعوة الجلاد للضحايا بالعودة

• يدعو عبدالرحيم دقلو سكان الفاشر للعودة بعد أن حول مدينتهم التاريخية إلى مقابر جماعية.

• أي وقاحة تلك التي تجعل الجلاد يطلب من ضحاياه أن يصدقوه بعد كل ما ارتكبه من جرائم وحشية…؟

• لقد قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ودمر البيوت والأحلام، ثم خرج علينا بوجه بارد يروج لسلام زائف.

•مجازر الفاشر لم تكن عملاً فردياً، بل جريمة منظمة نفذت بدعم إماراتي وتواطؤ سياسي واضح من “تحالف الإمارات وحمدوك”.

• لكن دماء الأبرياء لن تذهب هدراً، فالله يمهل ولا يهمل، يد الجيش والقوة المساندة له ستدرك القتلة عاجلاً أو آجلاً.

Basher Yagoub