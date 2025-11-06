شاهد بالفيديو.. اعتبر أن فيها إنعاش للمليشيا وسقوط كامل للسودان.. الفنان سجاد بحري يحذر “البرهان” من الموافقة على هدنة: (ما تغلطوا غلطة زي دي وواصلوا القتال والكفاح)

حذر المطرب السوداني, الشاب سجاد أحمد, قيادات الجيش, من الموافقة على المقترح المقدم من وساطات أجنبية على بالتوقيع على هدنة مع مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر المطرب الشاب مقطع فيديو قام بتصويره من أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة, التي يقيم فيها.

وقال “سجاد”, في رسالة وجهها لقائد الجيش “البرهان”, أن الهدنة فيها إنعاش جديد للمليشيا وسقوط كامل للسودان, وهو ما لن نقبله.

وتابع المطرب بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يجب أن يذهب الجيش في الطريق الذي يثير فيها) وحذر قائلاً: (ما تغلطوا غلطة زي دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين