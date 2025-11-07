واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخها، متجاوزًا الإغلاق السابق الذي وقع قبل سبع سنوات بين عامي 2018 و2019.

وأشار جبر ، خلال رسالته على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الإغلاق الحالي والإغلاق السابق كلاهما حدث في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وقع الأول خلال ولايته الأولى، والثاني في ولايته الثانية.

وأضاف أن الرئيس ترامب دعا إلى إنهاء الإغلاق فورًا، واتهم الديمقراطيين بأنهم المسؤولون عنه، ودعا الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى تعديل قواعد التصويت ليتم تمرير مشروع إعادة تمويل الإنفاق الحكومي بالأغلبية البسيطة (50%).

وأوضح جبر أن المشكلات تتفاقم يومًا بعد يوم، حيث تأثرت المساعدات الغذائية الأمريكية بشكل كبير، رغم إعلان وزارة الزراعة تمويلها جزئيًا، فيما كتب ترامب على منصته الرسمية أن تمويل المساعدات الغذائية للفئات محدودة الدخل لن يتم إلا بعد فتح الحكومة وموافقة الديمقراطيين على خطة التمويل المقترحة من الجمهوريين.

وأشار المراسل إلى أن حركة الطيران تأثرت بشكل ملحوظ في معظم المطارات الأمريكية بسبب نقص عدد الموظفين، إذ يجلس عدد كبير من الموظفين الحكوميين في منازلهم بلا رواتب نتيجة الإغلاق، بينما يعمل الموظفون الأساسيون أيضًا بدون أجر، مما يزيد من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مع مرور كل يوم من الإغلاق.

