محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار

خيمت حالة من الحزن الشديد على الفنان محمد رمضان بعد وفاة والده في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ودعه في أجواء مؤثرة سادها الألم والانكسار.

وشيع جثمان الراحل من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من أفراد الأسرة والأقارب، الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والتأثر البالغ. وبدت علامات الانهيار واضحة على محمد رمضان، الذي لم يتمالك دموعه أثناء تشييع والده إلى مثواه الأخير.

وتواجد إلى جانب محمد رمضان أفراد عائلته، بينهم شقيقه محمود رمضان الذي حاول تهدئة نجل الفنان بعد أن دخل في نوبة بكاء شديدة حزنًا على جده، فيما شاركت زوجة الفنان، نسرين أبوالنجا، في الجنازة وقد بدت عليها ملامح الحزن وهي تساند زوجها في هذا الموقف العصيب.

كما انهارت والدة محمد رمضان وشقيقته بالبكاء خلال لحظة الدفن بمقابر أكتوبر، بينما ظهر نجل الفنان ممسكًا بالمصحف بين يديه متأثرًا لفقدان جده.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مؤازرة محمد رمضان في مصابه الأليم، حيث تواجدوا منذ اللحظات الأولى لأداء صلاة الجنازة، ورافقوه أثناء مراسم الدفن، في مشهد إنساني يعكس دعمهم ومساندتهم له في هذا الفقد الكبير.

ومن المقرر أن يستقبل الفنان محمد رمضان عزاء والده يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة، قائلًا: «بعد فجر النهاردة رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصري اليوم