بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)

نشر رجل الأعمال المصري, المعروف نجيب ساويرس, تغريدة أثار تفاعل واسعاُ من متابعيه عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “ساويرس”, كتب تدونيته رداً على تدوينة الناشط سوداني, أحمد محمد ماكس, الذي طالبه بالحديث عن الشأن السوداني, قائلاً: (السيد المحترم نجيب ساويرس.. اخوانك في السودان يبادون اتمنى ان تتحدث عنهم ولو بتغريدة وحدة).

ورد رجل الأعمال المصري قائلاً: (قلبي مكسور عليهم.. والعند في عدم الجلوس والتفاوض وعدم الاعتبار للضحايا.. وثمن هذا العند.. اتمني السلام والاستقرار له لأنه بلد قريب الى قلبي).

محمد عثمان _ النيلين