شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بلقطة مثيرة مع المطربين “القلع” و”فرفور” وساخرون: (منبرشين فيها الكبار والصغار)

2025/11/09
هدى عربي وفرفور جديد

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة حديثة تم التقاطها من حفل زواج نجل أحد المطربين بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي أثارت الجدل ظهرت فيها الفنانة هدى عربي, مع المطربين القلع عبد الحفيظ وجمال فرفور.

وكانت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب قد شاركت مع زميلها جمال فرفور, في حفل زواج نجل الفنان المخضرم القلع عبد الحفيظ, الذي أٌيم الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقد قابل معظم المعلقين الصورة بتعليقات ساخرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (منبرشين فيها الكبار والصغار).

محمد عثمان _ النيلين

