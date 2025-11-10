طهران تعلن تقنين المياه لمواجهة «الهدر» بعد تحذيرات من إخلائها بسبب شح الأمطار

أعلنت السلطات الإيرانية أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف «مواجهة الهدر»، فيما يمر البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل. وقال وزير الطاقة عباس علي عبادي للتلفزيون الرسمي إن التقنين «سيتيح تجنب الهدر حتى وإن كان مزعجا»، فيما كانت وسائل إعلام محلية تتحدث عن انقطاع الماء ليلا. وأفادت وكالة الأنباء الايرانية «إسنا» بأن 15 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران لم تشهد قطرة مطر واحدة منذ أكتوبر.وقال بهزاد بارسا، المدير العام لشركة مياه طهران، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قبل أسبوع إن سد أمير كبير، أحد السدود الخمسة التي تزود العاصمة بمياه الشرب، «لا يخزن سوى 14 مليون متر مكعب من المياه».وقد أدى تدهور الوضع المائي إلى تحذير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن العاصمة طهران قد تحتاج إلى إجلاء لسكانها بسبب نقص المياه، إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية السنة. وقال بزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، «إذا لم تمطر، سنضطر إلى البدء بتقنين المياه في طهران بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر». وأضاف: «حتى إذا قمنا بالتقنين ولم تهطل الأمطار بحلول ذلك الوقت، سينفد الماء لدينا، وسنضطر إلى إخلاء طهران».وفي سياق آخر، نفت إيران والمكسيك الاتهامات الأميركية لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو إينات كرانز نايغر. وكان مسؤول أميركي، طلب عدم كشف اسمه، قال إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط استهداف السفيرة نايغر الذي تم إحباطه هذا العام. وأضاف «تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا».

لكن وزارة الخارجية المكسيكية قالت إنها «لم تتلق أي معلومات» بشأن الحادث.

ومن دون تسمية الولايات المتحدة أو إسرائيل، أعربت وكالة الأمن وحماية المواطن المكسيكية التي تشرف على أجهزة الاستخبارات، عن انفتاحها على «التعاون المحترم والمنسق، دائما في إطار السيادة الوطنية، مع جميع الوكالات الأمنية التي تطلب ذلك».

من جهتها، رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل. ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها «افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا».

الأنباء الكويتية