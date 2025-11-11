بلقيس فتحي تتمايل بدلع بفستان أنيق

تألقت النجمة بلقيس فتحي في حفل زفاف في الكويت بفستان أنيق يحاكي شخصيتها، بتصميم يجمع بين الكلاسيكية البسيطة وفخامة التطريز.

واختارت النجمة اليمنية لهذه المناسبة فستاناً مميزاً باللون الأخضر الليموني، وجاء من الأعلى بقصة كورسيه بحمالات رفيعة، وتميز بتطريزات الترتر وحبيبات الستراس اللامعة باللون الذهبي البراق، وهو ما أضاف رونقاً وفخامة الى التصميم، الذي ينسدل من الأسفل بتنورة واسعة ومنيدلة حتى القدمين بطيات ناعمة وتصميم الطبقات.

واكملت اطلالتها الأنيقة بعقد ناعم مرصع بالكامل بالألماس وينسدل من الوسط حجر ماسي كبير حجم، مع خواتم ماسية من علامة Messika، التي تعتبر وجهها الإعلاني، وهذا ما أضفى المزيد من الفخامة والتناسق في الاطلالة.

ومن الناحية الجمالية، تركت بلقيس شعرها القصير والناعم ينسدل على كتفيها، وبتسريحة رفع جزء من الشعر من الأمام الى الخلف، مع غرة منسدلة على الجبين وطبق مكياجاً ناعماً بألوان ناعمة ترتكز على الألوان البرونزية مع هايلايتر بارز، وأحمر شفاه باللون الزهري.

من جهة تانيه، تواصل بلقيس الترويج لمنتجاتها الخاصة من مستحضرات الجمال والتي تحمل اسم الدلال الخاص بها bex Beauty وحققت أخيراً نجاحاً كبيراً، وتحرص الفنانة الخلجية على شكر محبيها والترويج لها عبر السوشيال ميديا.

مجلة لها