مي عمر توجه رسالة خاصة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

بالتزامن مع انتشار انباء حول انفصالها عن النجم كريم محمود عبد العزيز، وجهت الفنانة مي عمر رسالة دعم لزوجته آن الرفاعي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

ونشرت النجمة المصرية عبر حسابها على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو يجمع صورا لكريم محمود عبد العزيز وزوجته من مناسبات مختلفة قديمة وأرفقت بتعليق كتبت فيه: “إنتي الحب الأول يا آن وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته. إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح وإنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله له مهما حصل”.

وأضافت: “إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت. تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله. خليكي قوية يا آن، أمامك حياة جميلة مليئة حب وسلام”.

ويأتي هذا التعليق بعد انتشار أخبار انفصال النجم المصري عن زوجته، وتم تداول معلومات عبر السوشيال ميديا بأن الثنائي اتفقا على الطلاق، وأن كريم أرسل رسالة نصية لزوجته آن الرفاعى يطلب منها سرعة الإجراءات لترد عليه “كلم المحامى”، وبالفعل طلب كريم من محاميه أن يتقابل مع محامي زوجته لإنهاء إجراءات الطلاق بسرعة تامة، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.

