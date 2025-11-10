ثمة أسئلة عن تاريخ الجنجويد المستمر مع مستشفيات الولادة والدايات:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مع اجتياح الفاشر، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 460 شخصًا في مستشفى الولادة السعودي.

هل هذه حرب بين جنرالين؟ هل هذه حرب بين جنجا وجيش اخوان؟

هل الأربعمائة وستون قتيلاً في المستشفى جنود يعملون مع الجنرال برهان؟

أم هل القتلى إخوان مسلمين مشو يلدو في مستشفي الولادة السعودي مستمتعين بامتيازاتهم التاريخية والطبقية والذكورية؟

أم هل هي حرب الجنجويد والغزاة ضد الشعب السوداني داخل غرف النوم ومستشفيات الولادة والقري الوادعة المسالمة؟

وإزاء كانت هي حرب الجنجويد ضد الشعب السوداني، كيف تبرر الحياد بالموقف أو بالكلمة أو بالمساواة الكاذبة بين “طرفي نزاع”؟

معتصم اقرع