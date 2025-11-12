أبرز معلومات عن السورية مرام على بطلة «2 قهوة» أمام أحمد فهمي

يستعد النجم أحمد فهمي لعرض مسلسله «2 قهوة»، على قناة dmc ومنصة يانجو بلاي قريبا، وتشاركه البطولة النجمة السورية مرام على، التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز معلومات عن مرام علي:

– فنانة سورية ولدت في دمشق

– تبلغ من العمر 33 عاما من مواليد عام 1992

– مازالت تدرس إدارة الأعمال حتى الآن ولم تنهي تعليمها

– أول ظهور فني كان بمسلسل شيفون عام 2011

– شاركت في 50 عمل فني حتى الآن

– قدمت دورا صغيرا في بداياتها بمسلسل ذهاب وعودة لأحمد السقا

– تتمنى التعاون مع أحمد حلمي في عمل فني كوميدي

– خاضت تجربة تقديم البرامج مرة واحدة من خلال «نورت سمانا»

– وقعت في فخ برنامج رامز جاب من الآخر لرامز جلال رمضان 2024

– تشارك بفيلم الحارس بطولة هاني سلامة والمقرر طرحه قريبا

المصري اليوم