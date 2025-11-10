فيسبوك

شيخ جنجويدي من على المنبر يطلب من حميدتي ان يزوجه تسابيح

تسابيح خاطر

▪️رغم علمه بأنها زوجة وزير في حكومتهم، شيخ جنجويدي من على المنبر يطلب من قائد المليشيا حميدتي ان يخطبها له.
#ابراهيم_الميوغني كتب إنها إمرأة قوية هههههههه فعلًا قوية 👌👌
احمد جنداوي
