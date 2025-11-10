شيخ جنجويدي من على المنبر يطلب من حميدتي ان يزوجه تسابيح

\u25aa\ufe0f\u0631\u063a\u0645 \u0639\u0644\u0645\u0647 \u0628\u0623\u0646\u0647\u0627 \u0632\u0648\u062c\u0629 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0641\u064a \u062d\u0643\u0648\u0645\u062a\u0647\u0645\u060c \u0634\u064a\u062e \u062c\u0646\u062c\u0648\u064a\u062f\u064a \u0645\u0646 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0628\u0631 \u064a\u0637\u0644\u0628 \u0645\u0646 \u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0645\u0644\u064a\u0634\u064a\u0627 \u062d\u0645\u064a\u062f\u062a\u064a \u0627\u0646 \u064a\u062e\u0637\u0628\u0647\u0627 \u0644\u0647.\r\n#\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645_\u0627\u0644\u0645\u064a\u0648\u063a\u0646\u064a \u0643\u062a\u0628 \u0625\u0646\u0647\u0627 \u0625\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0642\u0648\u064a\u0629 \u0647\u0647\u0647\u0647\u0647\u0647\u0647\u0647 \u0641\u0639\u0644\u064b\u0627 \u0642\u0648\u064a\u0629 \ud83d\udc4c\ud83d\udc4c\r\n\r\n\u062c\u0646\u062f\u0627\u0648\u064a\r\n\r\n