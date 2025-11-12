لافروف يسخر من فشل محاولة بريطانيا واستخباراتها اختطاف مقاتلة روسية

سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولة بريطانيا وأوكرانيا اختطاف مقاتلة “ميغ-31” روسية، وتضليل الاستخبارات الروسية للندن وعملائها حتى جمع أدلة إدانتهم وخيبتهم.

وقال لافروف: “لا أعلم كيف ستحاول بريطانيا التنصل من هذا الأمر، رغم أن قدرتها على الظهور وكأنها “أوزة خرجت من تحت التظاهر بالبراءة”.

وقد أحبط الأمن الفدرالي الروسي مؤخرا محاولة بريطانية أوكرانية فاشلة لاختطاف مقاتلة “ميغ-31” روسية تحمل صواريخ “كينجال” فرط صوتية واستخدامها لضرب قاعدة لـ”الناتو” في رومانيا، واتهام روسيا بإشعال الحرب.

ونشر الأمن الفدرالي الروسي تسجيلات صوتية ومصورة لعملاء الاستخبارات الأوكرانية الذين حاولوا إغراء طيار وملاح روسيين بـ3 ملايين دولار وجنسية دولة غربية للعيش فيها بأمان بعد الخيانة.

وأشارت الاستخبارات الروسية إلى أن الطيار والملاح أبلغا الأجهزة المختصة، وضللا استخبارات العدو حتى جمع الأدلة ضده.

وأعلن الأمن الروسي أن القوات الجوية الفضائية ردت على هذا الاستفزاز بشنّ ضربتين بصواريخ “كينجال” فرط الصوتية استهدفتا في 9 و10 نوفمبر مركز الاستخبارات الإلكترونية الرئيسي لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية في بروفاري قرب كييف، ومطار ستاروقسطنطينوفو في خميلنيتسكي غربي أوكرانيا حيث تتمركز طائرات “إف-16”.

المصدر: RT