شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها “السوري”

واصلت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بالمذيعة المثيرة للجدل, نجمة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر.

وكانت تسابيح, قد أثارت الجدل في اليومين الماضيين على خلفية زيارتها مدينة الفاشر, التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بنشر مقطع فيديو لنجمة قناة سكاي نيوز.

وظهرت تسابيح خاطر, في المقطع مع زميلها بالقناة التي تعمل بها وهو سوري الجنسية, كانت قد ظهرت معه في مقاطع سابقة, وأعلنت مذيعة قناة النيل الأزرق السابقة في مقطع قاما بتصويره هي وزميلها الذي مازحته إكتمال الصلح بينهما بعد فيديو سابق.

محمد عثمان _ النيلين