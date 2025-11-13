روبيو يدعو إلى وقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع السودانية

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء، إلى تحرك دولي لقطع إمدادات الأسلحة عن قوات الدعم السريع التي حملها مسؤولية التصعيد الدامي للنزاع في السودان.

وقال روبيو لصحافيين أثناء مغادرته اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: “أعتقد أنه يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدمًا”.

وأضاف “قوات الدعم السريع ترتكب فظائع في السودان… هناك من يعطيهم المال وهناك من يعطيهم السلاح وهذا يأتي عبر دولة ما، ونحن نعرف من هم وسنتحدث إليهم حول ذلك ونجعلهم يفهمون أن هذا سينعكس سلباً عليهم”.

