إفشال انقلاب بول ميل في جوبا

• أفادت مصادر مطلعة أن الانقلاب الذي كان يخطط له الجنرال المجرد من الرتبة والأوسمة بول ميل كان مقرراً تنفيذه اليوم، غير أن الرئيس سلفاكير ميارديت استبق لحظة الصفر وأحبط العملية قبل انطلاقها.

• المعلومات تشير إلى أن بول ميل كان يخضع لرقابة أمنية مشددة، وتمكن جهاز الأمن من اعتراض مكالمة حساسة تم عرضها على الرئيس مباشرة، ما عجل بصدور قرارات العزل والتجريد.

• الجنرال المقال كان يعتزم، فور نجاح انقلابه، التخلص من الرئيس سلفاكير ونائبه المعتقل رياك مشار، وهو ما كان سيقود البلاد إلى فوضى غير مسبوقة.

• وبحسب مراقبين، فإن إحباط هذا المخطط أنقذ جنوب السودان من دوامة جديدة من الصراع، لذلك لم تكن الاحتفالات التي شهدتها بعض مدن الجنوب أمس سوى تعبير طبيعي عن الفرح بسقوط “الجنرال العميل” الذي سمح ” بأوامر مباشرة من شخبوط ” ليوغندا باحتلال أراضٍ جنوبية واقتحام جوبا.

✍️ بشير يعقوب