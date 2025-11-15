الأمين العام لمجلس التعاون: اعتماد المرحلة الأولى من نظام النقطة الواحدة للسفر خليجياً

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح للمواطن الخليجي إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة دون المرور المتكرر على منافذ التدقيق.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به البديوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر بيان.

وأوضح البديوي أن التجربة ستبدأ بشكل تجريبي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر المقبل وذلك عبر السفر جوا مبيدا أنه مع نجاح التجربة ودراسة نتائجها سيتم تعميمها على بقية الدول الأعضاء بعد استكمال الأدوات اللازمة لذلك.

وأضاف أن أبرز ما خرج به الاجتماع اليوم هو الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم عسل الأموال (2026 – 2030) ومشروع تطوير الأنظمة وربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إضافة إلى الاتفاق على عقد تدريب تعبوي في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل والاتفاق كذلك على عقد المؤتمر الأمني الخليجي الأول في أبوظبي عام 2027.

وبين أن هناك تنسيقا أمنيا متعدد الجوانب بين الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية في دول المجلس مشيرا إلى أن ما يقوم به الوزراء في هذه الاجتماعات هو خلق الأدوات اللازمة لتعزيز هذا التعاون الأمني.

الشرق القطرية