ضربة روسية قوية بصواريخ كينجال على مواقع عسكرية حساسة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة استخدمت خلالها صواريخ “كينجال” فرط صوتية، مستهدفة مرافق للصناعات العسكرية والطاقة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “ردا على الهجمات الإرهابية التي تشنها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو والبحر، بما فيها صواريخ “كينجال (خنجر)” الباليستية فرط الصوتية، وطائرات مسيرة هجومية، ضد مواقع للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني ومرافق الطاقة التي يستخدمها”.

وأضافت الدفاع الروسية أنه فضلا عن ذلك شنت قواتها خلال الأسبوع الماضي ضربة مكثفة و5 ضربات جماعية، وقد شملت المواقع المستهدفة:

مؤسسات للصناعة العسكرية الأوكرانية ومنشآت مجمع الطاقة والغاز التي تدعم عملها

البنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني

مطارات عسكرية

مواقع لتخزين طائرات مسيرة هجومية وتحضيرها للإطلاق

نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والقوميين والمرتزقة الأجانب.

وأفاد التقرير بأنه “خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” تقدمها في عمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك”.

وأضاف أن القوات الروسية أكملت تطهير قرية روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.

وحسب التقرير، فقد خسرت أوكرانيا ما مجموعه نحو 8825 جنديا في مختلف محاور القتال خلال الأسبوع الماضي، بينهم أكثر من 960 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الشمال”، وأكثر من 1530 جنديا في منطقة مسؤولية قوات “الغرب”، وأكثر من 815 جنديا في منطقة مسؤولية قوات “الجنوب”، وأكثر من 3660 في منطقة مسؤولية قوات “الوسط”، ونحو 1665 في منطقة مسؤولية قوات “الشرق”، إضافة إلى نحو 495 في منطقة مسؤولية قوات “دنيبر”.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 قنابل جوية موجهة، و17 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع وصاروخين موجهين بعيدي المدى “نيبتون” و1173 طائرة مسيرة معادية خلال أسبوع، فيما دمرت قوات أسطول البحر الأسود ووحدات من قوات الصواريخ 27 زورقا مسيرا أوكرانيا و3 زوارق قطر.

ووصل مجموع المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة إلى: 668 طائرة و283 مروحية و96549 طائرة مسيرة و636 منظومة صواريخ دفاع جوي و26020 دبابة ومدرعة أخرى، و1611 راجمة صواريخ، و31286 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و46649 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

روسيا اليوم