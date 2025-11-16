مادورو يوجه نداء عاجلا للشعب الأمريكي وسط تصعيد عسكري غير مسبوق

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوة عاجلة للشعب الأمريكي للتوحد مع فنزويلا “من أجل سلام الأمريكتين”، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا.

وجاءت تصريحات مادورو في مقابلة حصرية مع شبكة “سي إن إن”، حيث حث الولايات المتحدة على عدم الدخول في صراع طويل آخر، متوجها باللغة الإسبانية إلى الشعب الأمريكي: “لنتحد من أجل سلام الأمريكتين. لا مزيد من الحروب التي لا نهاية لها. لا مزيد من الحروب غير العادلة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان”.

وردا على سؤال حول رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب مادورو باللغة الإنجليزية: “نعم للسلام، نعم للسلام”.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصعيد عسكري أمريكي غير مسبوق شمل نشر حوالي 15 ألف فرد عسكري في البحر الكاريبي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية بما فيها حاملة طائرات وُصفت بأنها “أكثر منصة قتالية فتكا” في البحرية الأمريكية.

كما نفذت الولايات المتحدة 20 ضربة على الأقل ضد سفن زعمت أنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا.

وردت فنزويلا على هذا التصعيد بإطلاق تعبئة ضخمة للعسكريين بالإضافة إلى قوات الميليشيات المكونة من المدنيين، حيث كانت هذه الوحدات تمارس تدريبات في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي تهديد محتمل من الولايات المتحدة.

كما ظهرت عوائق مضادة للمركبات على الطريق السريع الرئيسي المؤدي من كاراكاس إلى الساحل، في خطوة دفاعية واضحة.

وبينما تصر واشنطن على أن التصعيد العسكري يهدف إلى تعطيل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، تعتقد كاراكاس أن الولايات المتحدة تحاول في الواقع فرض تغيير النظام. ويُعتبر هذا الوجود العسكري الأمريكي الأكبر في المنطقة منذ غزو بنما عام 1989، مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تستعد لصراع أوسع.

