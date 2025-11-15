دراسة: بكتيريا شائعة تنتجها الأمعاء تمنع تكون الدهون وزيادة الوزن

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن لدى جسم الإنسان طريقة طبيعية يعالج بها السمنة والوزن الزائد، عبر بكتيريا معوية شائعة، تُدعى توريسيباكتر “Turicibacter”، التي تُقدّم طريقة فعّالة لمعالجة السمنة.

ووفقاً لتقرير على موقع “ميديكال إكسبريس”، فإنه مع معاناة حوالي واحد من كل ثمانية أشخاص حول العالم من السمنة، لطالما اشتبه العلماء في أن ميكروبات الأمعاء تُؤثّر على كيفية تعامل الجسم مع الدهون. لكن تحديد الميكروبات المُهمّة – وكيفية تأثيرها – كان صعبًا.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة ” Cell Metabolism “، قامت الباحثة كندرا كلاغ وزملاؤها في كلية الطب بجامعة يوتا بعزل بكتيريا توريسيباكتر “Turicibacter”، واختبارها على فئران تم إطعامها إما: نظامًا غذائيًا عاديًا أو عالي الدهون، مع إعطاء بعضها بكتيريا توريسيباكتر “Turicibacter” كمُكمّل غذائي.

ووفقاً لنتائج الدراسة، فقد حافظت الفئران التي أُعطيت “Turicibacter” على وزن أقل بكثير، وأظهرت نتائج أفضل في مستويات السكر والدهون في الدم، حتى مع اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

ولكشف الطريقة التي تعمل بها بكتيريا توريسيباكتر “Turicibacter”، حلل الفريق عينات من الأمعاء والدم، واكتشف أن بكتيريا Turicibacter تُنتج دهونها الخاصة (جزيئات الدهون). وعند تنقيتها وتناولها بمفردها، كانت هذه الدهون البكتيرية كافية للوقاية من السمنة عن طريق منع الجسم من إنتاج السيراميدات أو الدهون التي تتراكم في الأنظمة الغذائية عالية الدهون.

وكتب العلماء: “تحدد بياناتنا شبكة دهنية جديدة بين بكتيريا توريسيباكتر “Turicibacter”، والدهون التي تدخل الجسم، وهذه الشبكة تقوي عملية الهضم وتحويل الغذاء إلى طاقة وتُقدم وعودًا علاجية”.

أفاد الباحثون أيضًا أن انخفاض مستويات بكتيريا توريسيباكتر “Turicibacter”في الجسم يرتبط بالسمنة لدى البشر، مما يزيد من احتمالية تطوير علاجات مستقبلية تعتمد على البروبيوتيك.

