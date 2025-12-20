شاهد بالفديو.. بعد تقديمه وصلة رقص مع راقصة إستعراضية بالمملكة.. فنان “الربابة” أبو القاسم ود دوبا يقفز من أعلى المسرح ويسقط على الأرض بطريقة غريبة وسط استغراب الجمهور

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل جماهيري أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل أحياه فنان “الربابة”, الشهير أبو القاسم ود دوبا, وحضره جمهور غفير من السودانيين, بالمملكة.

المقطع أظهر الفنان ود دوبا, يرقص أعلى المسرح الذي كان يغني فيه مع راقصة بإحدى فرق الرقص الاستعراضي على أنغام أغنية “زينوبة”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثقت إحدى اللقطات بالحفل لسقوط فنان الربابة, على الأ{ض بعد أن قفز من أعلى المسرح بطريقة غريبة, وسط استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الحاضر الحفل.

محمد عثمان _ النيلين