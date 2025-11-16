سفارة السودان بأنقرة تنظم لقاءً بين وزير الدولة بالمالية ورئيس وكالة «تيكا» لبحث مشروعات إعادة الإعمار

في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المستشار محمد نور عبدالدائم إلى جمهورية تركيا، نظمت سفارة جمهورية السودان أنقرة لقاءً موسعاً جمع سيادته مع رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» السيد عبد الله إرن، بحضور سفير السودان في أنقرة وأعضاء الوفد المرافق للسيد وزير الدولة.

استعرض رئيس «تيكا» خلال اللقاء مسيرة الوكالة في السودان منذ عام 2006، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 800 مشروع تنموي تجاوزت قيمتها 115 مليون دولار، شملت قطاعات الصحة والتعليم المهني والزراعة والمياه وترميم المواقع التاريخية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية في داخل السودان وفي مخيمات اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. كما أشار إلى استمرار عمل مكتب الوكالة في بورتسودان وتنفيذ مشروعات جديدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، قدّم وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تنويراً شاملاً حول تطورات الأوضاع في السودان واحتياجاته العاجلة في مرحلة إعادة الإعمار، ولاسيما في مجالات الكهرباء وإعادة تأهيل الجسور ورفع الأنقاض وإدارة النفايات وإصلاح المؤسسات الصحية والخدمية في العاصمة الخرطوم.

وأوضح سيادته أن حكومة كفاءات مدنية قد بدأت في اتخاذ خطوات عملية لإعادة النازحين واستعادة الخدمات وتهيئة المناخ للتعافي الاقتصادي، مؤكداً أهمية الشراكة مع تركيا في هذه المرحلة.

وأبدى السيد عبد الله إرن استعداد وكالة «تيكا» لدراسة المقترحات التي طرحها الوفد السوداني، ورفعها إلى الجهات التركية المختصة، بما في ذلك إمكان إدراج عدد من مشروعات إعادة الإعمار ضمن خطط الوكالة في السودان، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية وفنية لتقييم الاحتياجات على أرض الواقع، وبحث فرص التعاون في مجالات الكهرباء والبنى التحتية وإدارة الخدمات الصحية.