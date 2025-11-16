إعلان الفريق البرهان للتعبئة العامة هو عين ما يطلبه الشعب السوداني

■إعلان الفريق البرهان للتعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة هو عين ما يطلبه الشعب السوداني المساند والداعم لجيشه وقواته المسلحة.

■ المفارقة أن الشعب السوداني متقدم بفراسخ على الحكومة وجهازها التنفيذي في أمر التعبئة. نقول الجهاز التنفيذي لأن المشهد السوداني الآن لا يستند على قاعدة تفكير وتدبير سياسي تنظم المد والتأييد الشعبي الجارف للجيش السوداني، وتنظمه في مسارات وخطوات داعمة وناظمة للهدير الوطني لجماهير الشعب السوداني العظيم.

■ واجب اللحظة أن يرتفع الجهاز التنفيذي في الحكومة إلى مستوى الهم الشعبي والوطني الجاهز للتعبئة وما تتطلبه من تضحيات مادية ومعنوية.

■ نجاح التعبئة العامة أن تلازمها وتتبعها خطوات وإجراءات تنهي حالة التراخي واللامبالاة التي ضربت وتضرب الآن عددًا من مواقع ومفاصل الحكومة والدولة معًا.

■ نجاح التعبئة العامة أن تتقارب خطوط العمل، وأن يتم الضرب بيد من حديد على مظاهر الفوضى والتسيب داخل دولاب الدولة، وأن يتم تجفيف منابع ومنافذ تبث سمومها الداعمة للتمرد بلحن القول والفعل.

■ نجاح التعبئة العامة سيتعاظم بتسخير كل موارد الدولة لصالح المعركة الكبرى.معركة الكرامة الخيار الوحيد أمام الشعب ■السوداني ليقف في وجه العاصفة التي تريد اقتلاع هذا الوطن من جذوره… نصرٌ من الله وفتحٌ قريب…

عبد الماجد عبد الحميد