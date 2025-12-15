جعفر حسن انصف البرهان واتهم الدعم السريع بشكل ضمني

‏في خطوة تُعدّ بالغة الأهمية، أنصف الأستاذ جعفر حسن «ود الأراك» الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووجّه – بشكل ضمني وواضح الدلالة – اتهامًا لمليشيا الدعم السريع بالتمرد على الدولة السودانية وتلقي الدعم من جهات خارجية.

‏ففي حديثه لقناة الجزيرة مباشر، أقرّ جعفر حسن بأن حركة العدل والمساواة «أيضًا» تمردت على الدولة السودانية، واستجلبت السلاح والمال من الخارج، في إشارة صريحة لإدانة هذا المسلك بوصفه سلوكًا مرفوضًا وهدّامًا لسيادة الدولة. ورغم أنه لم يذكر مليشيا الدعم السريع بالاسم، إلا أن السياق السياسي للحديث، واستخدامه لمصطلح «أيضًا»، يحمل دلالة واضحة على أن الدعم السريع ينتهج النهج ذاته من حيث التمرد والاستقواء بالخارج، وهو ما عبّر عن رفضه له بصورة غير مباشرة.

‏ويُعد هذا التصريح أول اعتراف ضمني يصدر عن أحد قيادات تحالف «صمود» يوصَف فيه سلوك الدعم السريع بأنه تمرد على الدولة، مع الإقرار بتلقيه دعمًا ماديًا ولوجستيًا من خارج البلاد، وهو تطور سياسي لافت في خطاب هذا التيار المحسوب محلياً كداعم للمليشيا .

‏كما زعم جعفر حسن بجهود الفريق أول البرهان في مساعي تحقيق السلام، موضحًا أنه قام بتعديل بعض مواد الإعلان السياسي المفضي إلى إنهاء الحرب، وراجعها مع أطراف صمود قبل توقيعهم عليها مع الدعم السريع. وكان من المقرر أن يتوجهوا إلى مدينة بورتسودان للتوقيع، إلا أنهم لم يحضروا حتى الآن. ورغم ذلك، لا يزال بعض قادة تحالف «تقدّم» يصفون الفريق أول البرهان بالمتعنت والرافض لوقف الحرب، الأمر الذي يعكس بوضوح حالة التباين داخل قيادة تحالف «صمود»، وتعدد مراكز القرار، واختلاف التقديرات والمواقف السياسية داخله.

Mohammed Albushra Abdalmoniem