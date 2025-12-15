د. حسن محمد صالح يكتب: البطل عبد الحق موسى وقصته مع فِدية

البطل عبد الحق موسى وقصته مع فِدية

بثت قناة زول فيديو لأحد أبطال السودان، وهو من أبطال معركة الكرامة، والبطولة واحدة من القيم التي قررت القوات المسلحة الاهتمام بها، وتكريم وتمجيد الأبطال الذين قاموا بأعمال بطولية في كل المحاور القتالية والميادين الوطنية، ومساعدة المواطنين في ظروف الحرب.

بطولة الشرطي عبد الحق موسى تخلدها الأجيال عبر التاريخ. الشرطي عبد الحي يتبع لشرطة محلية سودري بشمال كردفان، وكانت في عهدته عربة شرطة المحلية، لاند كروزر، أطلق عليها زملاؤه اسم «فِدية».

عندما شعر عبد الحق بتمدد مليشيا الدعم السريع في المنطقة، قام بتفكيك العربة وتخزينها في أماكن متعددة.

مارست عليه المليشيا ضغوطًا رهيبة لكي يدلهم على مكان العربة، ولكنه رفض رفضًا باتًا، والتحق برئاسة شرطة شمال كردفان في مدينة الأبيض.

وفي مخاطرة واضحة بحياته، ذهب عبد الحق لموقع السيارة «فِدية» متجاوزًا مواقع المليشيا، وقام بتجميع العربة وتحرك من فيافي سودري في خط سير عبر فوجا وطريق الإنقاذ الغربي، إلى أن دخل مدينة الأبيض، وخرج زملاؤه من رجال الشرطة لاستقباله خارج مدينة الأبيض.

البطل عبد الحق موسى قام بتوثيق مغامرته والمجازفة بحياته بالفيديو عبر كل المراحل، من رحلة السفر من الأبيض والوصول إلى موقع السيارة، وتجميع السيارة في عملية شاقة أدت إلى فَضّ يده اليمنى من الرِسوة، وقاد السيارة بيده الشمال.

البطل كان مسلحًا بسلاح قرنوف وبندقية كلاشنكوف، سلاح شخصي، محدثًا نفسه بالمقاومة والاشتباك مع المليشيا إذا حاولت اعتراض طريقه.

عناية الله ونية المجاهد عبد الحق هي السبب في تنفيذ المهمة، وبرّه بقسم رجال الأمن بتنفيذ المهام ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياته.

حفظ الله الفدائي عبد الحق، وشفى ابنته التي بعد أن نفذ مهمته العظيمة انصرف لعلاجها.

هذا البطل مُلهم لكل أبناء الأمة للخروج دعمًا للقوات المسلحة، والمطالبة بتصنيف مليشيا آل دقلو مليشيا إرهابية.

د. حسن محمد صالح