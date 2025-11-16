دراعة للأدب والطاعة

⭕ولأن معركتنا مع المليشيا معركة ثار وانتقام، تقدم درع السودان الصفوف في معركة اليوم، والتي شهدت تحرير منطقة ام دم حاج احمد والتقدم في اتجاه تحرير مدينة بارا الاستراتيجية وام سيالة ، فدفع الدرع بقيادات الصف الاول، العقيد الفرزدق عثمان قائد قطاع كسلا، والمقدم حسان علي جاد السيد قائد قطاع خشم القربة والرائد ابراهيم شلكي، وعدد كبير من ضباط الدرع.

⭕فلدرع السودان معركة أخرى ضد المليشيا الإماراتية، وحالفين نصل (لأم دافوق) كما يقول القائد الفريق ياسر العطا، فالمليشيا التي قاتلها الدرع في الجزيرة وشرق النيل تعرف جيداً من نحن؟ .

⭕فلذلك فبركت المليشيا اليوم عدد من الفيديوهات واعادت انتاج فيديوهات قديمة بدعوى انها انتصرت علي قوات درع السودان في معركة اليوم، ولكن الواقع يؤكد أن القائد كيكل ودرع السودان اصبح بعبعاً مخيفاً لكل جنجويدي .

⭕فما أحب اقوله واؤكده لكل جنجويدي موجود في هذه الصفحة، اننا في الجزيرة، حينما يولد لنا صبياً نرضعه كراهية الجنجويد، والانتقام منهم.

⭕وهذا الدرب برغم ما قدمنا فيه من شهداء ومن جرحى، لكنه يبقى هو ثارنا مع الجنجويد، الذين دخلوا ارضنا وعاثوا فيها خرابا ودماراً.

⭕لتبقى معركة ام دم حاج احمد هي المعركة الأولى في مشروع إعادة السيطرة على كل اراضي كردفان ودارفور.

#نصر من الله وفتح قريب

✒️غاندي إبراهيم