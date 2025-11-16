مداراتمنوعات

بالصورة والفيديو.. مواطن باكستاني يغني ويرقص على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف “الكمونة” ويسأل عن مكان وجود المطربة.. شاهد ردة فعله عندما علم أنها بالسودان

2025/11/16
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا وقاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مواطن قيل أنه باكستاني, الجنسية يردد أغنية الفنانة السودانية, إيمان الشريف “الكمونة”.

المواطن الباكستاني, تفاعل مع الأغنية التي كانت تعمل داخل السيارة بالرقص, ومع حماسه وتفاعله مع الأغنية سأل الباكستاني, صديقه السوداني, الموجود معه بالسيارة عن مكان الفنانة إيمان الشريف.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر الباكستاني, عن استغرابه بعد أن علم بأن المطربة موجودة بوطنها السودان, لكنه أكد أنه لن يذهب للسودان, خوفاً من أن تعقبه الفنانة وهو ما سيعرضه لخسائر مادية.

محمد عثمان _ النيلين

2025/11/16