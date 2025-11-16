مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. (سُكرة المعسكر، يحب الكاميرا ويهرب منها).. طفل نازح مع أهله من الفاشر إلى أحد مخيمات النازحين بالولاية الشمالية يخطف قلوب الجمهور وأهل “الدبة”

2025/11/16
تصدر مقطع فيديو لطفل سوداني, قادماً مع أهله الذين نزحوا من مدينة الفاشر, للولاية الشمالية, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل الذي خطف قلوب أهل الولاية الشمالية, وتحديداً مدينة “الدبة”, الذي يحرصون على زيارة أهاليهم النازحين من الفاشر, ظهر في مقطع قام بتصويره أحد النشطاء.

وكشف الناشط “عبد الله حسين”, صاحب الفيديو أن الطفل يعتبر (سُكرة المعسكر), حيث التقط له اللقطة بعدما ذكر أن الطفل الصغير رغم حبه للكاميرا إلا أنه يخاف منها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب صاحب المقطع على الفيديو الذي حاز على إعجاب أكثر من 2000 متابع: (من ألطف من قابلناهم… سُكرة المعسكر، يحب الكاميرا ويهرب منها في نفس اللحظة، “أقبُض” ),

محمد عثمان _ النيلين

2025/11/16